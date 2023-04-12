وزير الخارجية الأردني: طرد السفير الإسرائيلي لن يزيد من قدرتنا على خدمة الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن طرد السفير الإسرائيلي من عمّان "لن يزيد من قدرتنا على خدمة أشقائنا الفلسطينيين".وقال في تصريحات أمام مجلس النواب، إن الأردن كان وسيبقى يقف إلى جانب الفلسطينيين من أجل وقف الممارسات الإسرائيلية التي تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسه حقوقه الكاملة.وأضاف الصفدي: أن الدبلوماسية الأردنية تدرك حجم الخطر الذي تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعملت وتعمل باستمرار على وقف كل الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.وأشار الصفدي إلى أن الأردن بذل جهودا مكثفة لوضع حد لما تقوم به إسرائيل، مشيرا إلى أن الأردن يتعامل حاليا مع الصراع وفق مقاربة سياسية والأردن يقدم مصلحة الفلسطينيين، ولن يتردد لحظة في اتخاذ كل ما من شأنه مساعدة الأشقاء الفلسطينيين.