عربي

وزير الخارجية الأردني: طرد السفير الإسرائيلي لن يزيد من قدرتنا على خدمة الفلسطينيين

وزير الخارجية الأردني: طرد السفير الإسرائيلي لن يزيد من قدرتنا على خدمة الفلسطينيين
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمام مجلس النواب
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن طرد السفير الإسرائيلي من عمّان "لن يزيد من قدرتنا على خدمة أشقائنا الفلسطينيين".

وقال في تصريحات أمام مجلس النواب، إن الأردن كان وسيبقى يقف إلى جانب الفلسطينيين من أجل وقف الممارسات الإسرائيلية التي تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسه حقوقه الكاملة.

وأضاف الصفدي: أن الدبلوماسية الأردنية تدرك حجم الخطر الذي تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعملت وتعمل باستمرار على وقف كل الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأشار الصفدي إلى أن الأردن بذل جهودا مكثفة لوضع حد لما تقوم به إسرائيل، مشيرا إلى أن الأردن يتعامل حاليا مع الصراع وفق مقاربة سياسية والأردن يقدم مصلحة الفلسطينيين، ولن يتردد لحظة في اتخاذ كل ما من شأنه مساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

قطر: انتهاكات الاحتلال بالأقصى تطورٌ خطير تتعدى آثاره إلى المنطقة ككل

قطر: انتهاكات الاحتلال بالأقصى تطورٌ خطير تتعدى آثاره إلى المنطقة ككل

احتفاءً بالشهر الكريم.. التعاون الإسلامي تقيم ندوة بمناسبة حلول رمضان

احتفاءً بالشهر الكريم.. التعاون الإسلامي تقيم ندوة بمناسبة حلول رمضان

وزير الخارجية الأردني: طرد السفير الإسرائيلي لن يزيد من قدرتنا على خدمة الفلسطينيين

وزير الخارجية الأردني: طرد السفير الإسرائيلي لن يزيد من قدرتنا على خدمة الفلسطينيين

(رويترز): إيران نقلت أسلحة إلى سوريا تحت ستار المساعدات الإنسانية

(رويترز): إيران نقلت أسلحة إلى سوريا تحت ستار المساعدات الإنسانية

اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي ومسؤول أميركي كبير

اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي ومسؤول أميركي كبير

العاهل الأردني يدعو لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهك الوضع بالقدس

العاهل الأردني يدعو لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهك الوضع بالقدس

السودان: إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في ولاية غرب دارفور

السودان: إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في ولاية غرب دارفور

السفير السعودي يزور اليمن بهدف تثبيت الهدنة والتوصل لحل شامل

السفير السعودي يزور اليمن بهدف تثبيت الهدنة والتوصل لحل شامل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة حقوقية تقدم مبادرة لحل الأزمة النقابية بين أونروا واتحاد العاملين بالضفة

هيئة حقوقية تقدم مبادرة لحل الأزمة النقابية بين أونروا واتحاد العاملين بالضفة

وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني

وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني

المطران حنا: المسيحيون الفلسطينيون يستهدفون كما هو حال كل أبناء شعبنا

المطران حنا: المسيحيون الفلسطينيون يستهدفون كما هو حال كل أبناء شعبنا

المالكي يسلّم أوراق اعتماد القنصل الفخري لتشيلي لدى فلسطين

المالكي يسلّم أوراق اعتماد القنصل الفخري لتشيلي لدى فلسطين

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 396 أسيراً

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 396 أسيراً

المكتبة الوطنيّة تحتفي بيوم المخطوط العربي لعام 2023

المكتبة الوطنيّة تحتفي بيوم المخطوط العربي لعام 2023

الإسلامية المسيحية تدين منع المواطنين المسيحيين بغزة من أداء شعائرهم الدينية في القدس

الإسلامية المسيحية تدين منع المواطنين المسيحيين بغزة من أداء شعائرهم الدينية في القدس

منوعات

تامر حسني في تصريح جريء: تعرضت لإهانات كبيرة في البدايات

تامر حسني في تصريح جريء: تعرضت لإهانات كبيرة في البدايات

منة فضالي: أفكر جدياً بالزواج وتأسيس عائلة

منة فضالي: أفكر جدياً بالزواج وتأسيس عائلة

شاهد: غضب مدير أعمال شيرين عبد الوهاب بعد تقليدها في برنامج خليجي

شاهد: غضب مدير أعمال شيرين عبد الوهاب بعد تقليدها في برنامج خليجي

لماذا حذفت الإعلامية أسما إبراهيم مقطع من حلقتها مع محمد مختار؟

لماذا حذفت الإعلامية أسما إبراهيم مقطع من حلقتها مع محمد مختار؟

حقيقة انتحار سعد لمجرد داخل زنزانته بفرنسا

حقيقة انتحار سعد لمجرد داخل زنزانته بفرنسا

كم بلغ أجر عمرو دياب في إعلان فودافون رمضان؟

كم بلغ أجر عمرو دياب في إعلان فودافون رمضان؟

رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار: كنت ترضى مراتك تقلع بالأفلام لأنك مستفيد

رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار: كنت ترضى مراتك تقلع بالأفلام لأنك مستفيد

شاهد: صراخ هستيري وانهيار رنا رئيس خلال حلقة رامز نيفر إند

شاهد: صراخ هستيري وانهيار رنا رئيس خلال حلقة رامز نيفر إند

ريهام عبد الغفور تكشف أصعب المواقف التي مرت بها

ريهام عبد الغفور تكشف أصعب المواقف التي مرت بها

لماذا هاجم أهالي &quot;السيدة زينب&quot; محمد رمضان؟

لماذا هاجم أهالي "السيدة زينب" محمد رمضان؟

عربي

(رويترز): إيران نقلت أسلحة إلى سوريا تحت ستار المساعدات الإنسانية

(رويترز): إيران نقلت أسلحة إلى سوريا تحت ستار المساعدات الإنسانية

اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي ومسؤول أميركي كبير

اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي ومسؤول أميركي كبير

السفير السعودي يزور اليمن بهدف تثبيت الهدنة والتوصل لحل شامل

السفير السعودي يزور اليمن بهدف تثبيت الهدنة والتوصل لحل شامل

وزير الري المصري يوضح تأثير سد النهضة الإثيوبي على موارد المياه

وزير الري المصري يوضح تأثير سد النهضة الإثيوبي على موارد المياه