المطران حنا: المسيحيون الفلسطينيون يستهدفون كما هو حال كل أبناء شعبنا

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، الأربعاء، إننا "نرفض الاستفزازات الخطيرة والتي ترتكب بحق المصلين في المسجد الأقصى ولا نعلم ماذا يخطط لسبت النور حيب بدأنا نلحظ أن هنالك استعدادات غير مسبوقة وما تقوله الشرطة بأن كل هذه الإجراءات هدفها تأمين الوصول إلى كنيسة القيامة".

وأضاف المطران حنا: "أما نحن فلا نعتقد ذلك بل ستكون هنالك عراقيل غير مسبوقة أمام المسيحيين المحليين وأمام الزوار والحجاج الآتين من كل حدب وصوب للمشاركة في هذه الاحتفالات الكنسية الكبرى التي تقام في كنيسة القيامة".

رام الله - دنيا الوطنوشدد أن المسيحيين الفلسطينيين كما والزوار والحجاج الآتين من مختلف أرجاء العالم يحق لهم أن يصلوا إلى كنيسة القيامة دونما أية عراقيل وليس من العدل أن يمنع أحد من الوصول إلى الكنيسة.