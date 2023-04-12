شؤون فلسطينية

المالكي يسلّم أوراق اعتماد القنصل الفخري لتشيلي لدى فلسطين

المالكي يسلّم أوراق اعتماد القنصل الفخري لتشيلي لدى فلسطين
المالكي يسلّم أوراق اعتماد القنصل الفخري لتشيلي لدى فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
سلّم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، السفير التشيلي لدى دولة فلسطين كريستيان هودجيز نوغيث، أوراق اعتماد جورج الأعمى قنصلاً فخرياً لجمهورية تشيلي لدى دولة فلسطين.

وأعرب الوزير المالكي عن سعادته بقرار تشيلي فتح قنصلية فخرية لها في مدينة بيت لحم، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما، ويسهل على التشيليين من أصل فلسطيني في التواصل مع بلدهم الأم.

وأثنى على إعلان الرئيس التشيلي غابريل بوريش رفع مستوى تمثيل بلاده لدى دولة فلسطين إلى سفارة، داعيا إلى تنفيذه بأقرب وقت ممكن.

من جانبه، أكد السفير التشيلي نوغيث موقف بلاده الداعم لفلسطين، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها.

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