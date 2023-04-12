مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 396 أسيراً

رام الله - دنيا الوطنأعلن مركز فلسطين، اليوم الأربعاء، ارتفاع قائمة عمداء الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى 396 أسيراً، وذلك بعد انضمام 53 أسيراً أنهوا عامهم الـ20 على التوالي في المعتقلات.وقال مركز فلسطين: "من بين هؤلاء الأسرى يوجد 38 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاماً، ومنهم 25 أسيراً معتقلون منذ ما قبل اتفاق أوسلو".وارتفعت قائمة "أيقونات الأسرى"، وهم من مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاماً بشكل متواصل، إلى 18 أسيراً، وذلك بعد انضمام الأسير ضياء الأغا عميد أسرى قطاع غزة والمعتقل منذ الثاني من أكتوبر 1992.في غضون ذلك، يواصل الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة قضاء جنين في الضفة الغربية، إضرابه عن الطعام لليوم الـ67 على التوالي، احتجاجاً على استمرار اعتقاله التعسفي.