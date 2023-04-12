الأشغال بغزة تُصدر تصريحاً بشأن التعديات على مشاريع الإسكان الحكومية

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، أنها عملت على متابعة إخطارات التعديات على مشاريع الإسكان الحكومية، بالإضافة للمحلات التجارية في مختلف مشاريع الإسكان.ونوهت الوزارة عبر حسابها على (فيسبوك): إلى أن طواقم الوزارة نفذت 221 زيارة ميدانية للمشاريع، وذلك بهدف معاينة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعدين.وأشارت إلى أنها تواصل العمل على تدقيق وتحديث بيانات 1707 وحدة سكنية ضمن مشاريع الإسكان.وتقول الوزارة إنها تعمل على فحص الانتفاع لعددِِ من القوائم الواردة من المؤسسات الشريكة لمرشحين ضمن مشاريع الترميم وتأهيل الوحدات السكنية بواقع 8686 مرشحًا.