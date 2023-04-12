شؤون فلسطينية

غزة: الشرطة البحرية تُصدر قراراً عاجلاً في ظل المنخفض الجوي

غزة: الشرطة البحرية تُصدر قراراً عاجلاً في ظل المنخفض الجوي
الشرطة البحرية تقرر وقف حركة الملاحة ودخول البحر في ظل المنخفض الجوي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الشرطة البحرية، بغزة، اليوم الأربعاء، قراراً عاجل في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين.

وقررت الشرطة البحرية، إغلاق دخول البحر ووقف حركة الصيد والملاحة البحرية، بسبب الأحوال الجوية وارتفاع منسوب الأمواج.

ويستمر تأثر البلاد اليوم بالمنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية باردة حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60 من/ ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو باردًا الى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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