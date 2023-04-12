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(رويترز): إيران نقلت أسلحة إلى سوريا تحت ستار المساعدات الإنسانية

(رويترز): إيران نقلت أسلحة إلى سوريا تحت ستار المساعدات الإنسانية
إيران نقلت أسلحة ومعدات عسكرية إلى سوريا تحت ستار المساعدات الإنسانية حسب رويترز
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وكالة (رويترز) للأنباء، أن إيران نقلت أسلحة ومعدات عسكرية إلى سوريا، تحت ستار المساعدات الإنسانية.

يأتي ذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل نحو شهرين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ونشرت (رويترز) التقرير، مستندة إلى تسعة مصادر سورية وإيرانية وإسرائيلية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الشحنات، كان دعم أنظمة الدفاع الإيرانية في سوريا ودعم نظام الأسد.

ومن بين ما تم تزويد سوريا به، معدات اتصال متطورة وأنظمة رادار وقطع غيار لتحديث نظام الدفاع الجوي السوري.

وبحسب التقرير، قالت مصادر في المنطقة": إن إسرائيل سرعان ما رصدت تدفق أسلحة من إيران إلى سوريا وبدأت عملية إحباطها.

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(رويترز): إيران نقلت أسلحة إلى سوريا تحت ستار المساعدات الإنسانية

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