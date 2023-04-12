الأغوار: قوات الاحتلال تُواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية.وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها بشكل دقيق، ودققوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الفرعية التي يستخدمها المواطنون بديلا عن الطريق الرئيسية في حال إغلاق الحاجز، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق الترابية في سهل عاطوف، التي تعد منفذا للمزارعين للوصول إلى أراضيهم شرق شارع (60) في الأغوار.