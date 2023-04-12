الآلاف يؤدون صلاة الفجر الأولى في العشر الأواخر من رمضان بالأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى الآلاف من المصلين اليوم، صلاة الفجر الأولى في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، في باحات المسجد الأقصى، وسط دعوات لتكثيف الرباط والحشد في المسجد.يأتي ذلك بعد يوم من قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منع دخول اليهود إلى الأقصى اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى نهاية شهر رمضان.وجاء هذا القرار بناءً على توصيات من وزير الجيش، يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، هرتزي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك)، رونين بار، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، الذين تشاور نتنياهو معهم لتقييم الوضع بمشاركة كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية.