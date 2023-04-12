اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي ومسؤول أميركي كبير
أجرى مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، اتصالاً هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.
وقال البيت الأبيض في بيان، إن المسؤوليْن ناقشا عدة موضوعات من بينها إيران والخطوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.
وأفاد البيان، بأن سوليفان "سلط الضوء على التقدم الملحوظ في اليمن خلال العام الماضي، حيث توقف القتال تقريبا بموجب هدنة بوساطة الأمم المتحدة"، وفق ما نقل موقع (العربية).
ورحب مستشار الأمن القومي الأميركي بـ"جهود السعودية غير العادية لمتابعة خارطة طريق أكثر شمولا لإنهاء الحرب"، وعرض دعم الولايات المتحدة الكامل لهذه الجهود.
وأشار سوليفان إلى أن المبعوث الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، سيكون في المنطقة خلال الأيام المقبلة.
كما اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في جدة، الثلاثاء مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي غراهام.
ووفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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