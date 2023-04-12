ترامب يشن هجوماً حاداً على إيمانويل ماكرون

شن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، هجوماً حاداً على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.





وزار ماكرون الصين قبل عدة أيام، وقال إن على أوروبا أن لا تكون تابعاً للولايات المتحدة الأميركية في مسألة تايوان.





رام الله - دنيا الوطنواتهم ترامب في مقابلة مع محطة (فوكس نيوز)، الرئيس الفرنسي، بـ"التذلل" لنظيره الصيني شي جين بينغ بعد زيارته لبكين.وقال: "ماكرون وهو صديق، يتذلل للصين"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.واتهم دونالد ترامب إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن بإضعاف زعامة الولايات المتحدة بشكل كبير على الساحة الدولية، إلى درجة فقدانها دعم حلفائها التقليديين.وأضاف: "لدينا هذا العالم المجنون الذي ينفجر في كل مكان، والولايات المتحدة ليس لها رأي على الإطلاق".وتابع: "قلت لنفسي حسنًا. فرنسا ذاهبة إلى الصين الآن".