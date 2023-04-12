شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الوطنية الأولى عربياً والخامسة عالمياً بتصنيف التعليم العالي (HE Higher Education Ranking)

جامعة النجاح الوطنية الأولى عربياً والخامسة عالمياً بتصنيف التعليم العالي (HE Higher Education Ranking)
جامعة النجاح الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
ما زالت جامعة النجاح الوطنية تتقدّم، وتحقّق الإنجازات المتتالية في سلسلة التّصنيفات العالميّة للجامعات، فقد حصلت على المركز الأول فلسطينياً وعربياً، والخامس عالميّاً في التصنيف العالمي للتعليم العالي HE Higher Education Ranking.

ويعدّ تصنيف التعليم العالي  HE Higher Education Ranking تصنيفاً متميزاً، يتم نشره من مجلس جودة التعليم العالي والتقييم التركي HEQAC، حيث يقيس أداء مؤسسات التعليم العالي وفقاً لعدد من المعايير ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تقيس جوانب محدّدة من عمل مؤسسات التعليم العالي.

ويتم تقييم الجامعات في هذا التصنيف وفق 25 معياراً و177 مؤشر أداء تقيس جودة التعليم العالي في أنحاء العالم، كالوصول إلى التعليم المستدام، وتحقيق العدالة والمساواة في العملية التعليمية، وضمان الجودة والاعتماد، وتطوير الوصول الرقمي للمؤسسة التعليمية، والرؤية المستقبلية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية 2023؛ فضلاً عن تعزيز الشفافية، والحرية الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي.

وقد حققت جامعة النجاح الوطنية هذا الإنجاز بتقدّمها على الجامعات الفلسطينيّة والعربيّة جميعها، وجاءت في المرتبة الخامسة عالمياً، حيث تمكّنت فقط 146 جامعة حول العالم من المشاركة في التصنيف من أصل 71 دولة حول العالم.

وتعليقاً على هذا الإنجاز العظيم عبّر أ.د. عبد الناصر زيد/ رئيس الجامعة عن اعتزازه بهذا الصعود الذي يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الجامعة والتي تعمل على تحقيقها وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة  التي أدرجت قضايا التنمية المستدامة، وتطبيقها، وتطويرها ضمن سلم أولوياتها، وأشار إلى أنّ هذا الإنجاز يأتي  تأكيداً لمدى التزام جامعة النجاح بمعايير التميّز العالمي لتحقيق رؤيتها، وتنفيذ خطتها الاستراتيجية؛ وترجمة حقيقية للعمل الدؤوب والجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة الجامعة، وطواقمها الأكاديميّة والإداريّة وطلبتها للمضي قدماً نحو مزيد من الإنجازات الإقليمية والعالمية.

رابط نتائج التصنيف: https://ranking.heranking.com/m4-2023/ 


أخبار ذات صلة

أونروا تصدر بياناً شديد اللهجة وتتهم الاتحاد بالضفة بتخويف الموظفين الذين يرغبون بالعمل

أونروا تصدر بياناً شديد اللهجة وتتهم الاتحاد بالضفة بتخويف الموظفين الذين يرغبون بالعمل

الأغوار: قوات الاحتلال تُواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا

الأغوار: قوات الاحتلال تُواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا

الآلاف يؤدون صلاة الفجر الأولى في العشر الأواخر من رمضان بالأقصى

الآلاف يؤدون صلاة الفجر الأولى في العشر الأواخر من رمضان بالأقصى

جامعة النجاح الوطنية الأولى عربياً والخامسة عالمياً بتصنيف التعليم العالي (HE Higher Education Ranking)

جامعة النجاح الوطنية الأولى عربياً والخامسة عالمياً بتصنيف التعليم العالي (HE Higher Education Ranking)

الأسير خضر عدنان يُواصل إضرابه عن الطعام في ظروف صحية صعبة

الأسير خضر عدنان يُواصل إضرابه عن الطعام في ظروف صحية صعبة

شرطة الاحتلال: الهدوء السائد في الأقصى سيستمر حتى نهاية العيد

شرطة الاحتلال: الهدوء السائد في الأقصى سيستمر حتى نهاية العيد

طقس فلسطين: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

طقس فلسطين: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

العملات: قفزة جديدة للدولار أمام الشيكل

العملات: قفزة جديدة للدولار أمام الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الوطنية الأولى عربياً والخامسة عالمياً بتصنيف التعليم العالي (HE Higher Education Ranking)

جامعة النجاح الوطنية الأولى عربياً والخامسة عالمياً بتصنيف التعليم العالي (HE Higher Education Ranking)

طقس فلسطين: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

طقس فلسطين: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

بالأسماء: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

بالأسماء: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

الدولار يشهد قفزة أمام الشيكل.. كم بلغ سعر التداول؟

الدولار يشهد قفزة أمام الشيكل.. كم بلغ سعر التداول؟

الميزان يستنكر حرمان الاحتلال للمسيحيين بغزة من زيارة الأماكن المقدسة في عيد الفصح

الميزان يستنكر حرمان الاحتلال للمسيحيين بغزة من زيارة الأماكن المقدسة في عيد الفصح

مدى: ارتفاع في أعداد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال شهر آذار

مدى: ارتفاع في أعداد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال شهر آذار

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة لأسير من جنين

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة لأسير من جنين

حماس تنعى شهيدي نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة استجابة لنداء الأقصى

حماس تنعى شهيدي نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة استجابة لنداء الأقصى

منوعات

كم بلغ أجر عمرو دياب في إعلان فودافون رمضان؟

كم بلغ أجر عمرو دياب في إعلان فودافون رمضان؟

رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار: كنت ترضى مراتك تقلع بالأفلام لأنك مستفيد

رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار: كنت ترضى مراتك تقلع بالأفلام لأنك مستفيد

شاهد: صراخ هستيري وانهيار رنا رئيس خلال حلقة رامز نيفر إند

شاهد: صراخ هستيري وانهيار رنا رئيس خلال حلقة رامز نيفر إند

ريهام عبد الغفور تكشف أصعب المواقف التي مرت بها

ريهام عبد الغفور تكشف أصعب المواقف التي مرت بها

لماذا هاجم أهالي &quot;السيدة زينب&quot; محمد رمضان؟

لماذا هاجم أهالي "السيدة زينب" محمد رمضان؟

بسبب مشهد في مسلسلها الرمضاني.. عبير صبري تقدم اعتذار للجمهور

بسبب مشهد في مسلسلها الرمضاني.. عبير صبري تقدم اعتذار للجمهور

ابنة حلا شيحة تبهر الجمهور بمقطع فيديو طريف

ابنة حلا شيحة تبهر الجمهور بمقطع فيديو طريف

الفنانة تولين البكري تكشف عن اسمها الحقيقي

الفنانة تولين البكري تكشف عن اسمها الحقيقي

بسمة وهبة تكشف تفاصيل صادمة حول سبب بكائها وأبنائها

بسمة وهبة تكشف تفاصيل صادمة حول سبب بكائها وأبنائها

حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان

حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان

عربي

اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي ومسؤول أميركي كبير

اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي ومسؤول أميركي كبير

السفير السعودي يزور اليمن بهدف تثبيت الهدنة والتوصل لحل شامل

السفير السعودي يزور اليمن بهدف تثبيت الهدنة والتوصل لحل شامل

وزير الري المصري يوضح تأثير سد النهضة الإثيوبي على موارد المياه

وزير الري المصري يوضح تأثير سد النهضة الإثيوبي على موارد المياه

ليبرمان: سياسة الحكومة نكتة سيئة ونتنياهو ضعيف بنظر حزب الله

ليبرمان: سياسة الحكومة نكتة سيئة ونتنياهو ضعيف بنظر حزب الله