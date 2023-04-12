الهند: مقتل أربعة أشخاص بإطلاق نار في قاعدة عسكرية شمال البلاد

رام الله - دنيا الوطنقُتل أربعة أشخاص بإطلاق نار، في قاعدة عسكرية شمال الهند، فجر اليوم الأربعاء.وقال الجيش الهندي في بيان، إنه أبلغ عن إطلاق النار حوالي الساعة 04:35 بالتوقيت المحلي في قاعدة "باتيندا" في البنجاب التي تشهد حالة توتر مع عودة ظهور حركة انفصالية للسيخ.وأوضح أن "المنطقة ما زالت مطوقة ويجري تحقيقات مشتركة بالتنسيق مع شرطة البنجاب لكشف الوقائع".وقال جي إس خورانا المسؤول الكبير في شرطة باثيندا: إن الحادث كما يبدو ليس هجوما إرهابيا، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.يشار إلى أن توتراً يسود ولاية البنجاب حالياً، حيث تطارد السلطات من دون جدوى الداعية الانفصالي السيخ أمريتبال سينغبار منذ الشهر الماضي.وأمريتبال سينغ (30 عاما) اكتسب شهرة في الأشهر الأخيرة عبر مطالبته بإنشاء خالصتان وهي ولاية يطالب بإنشائها السيخ الانفصاليون في البنجاب.وكان الكفاح من أجل إقامتها أدى إلى أعمال عنف في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي تسببت في مقتل الآلاف.