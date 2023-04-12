عاجل

  • وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم البلدة القديمة للقدس

شؤون فلسطينية

شرطة الاحتلال: الهدوء السائد في الأقصى سيستمر حتى نهاية العيد

شرطة الاحتلال: الهدوء السائد في الأقصى سيستمر حتى نهاية العيد
باحات المسجد الأقصى المبارك
رام الله - دنيا الوطن
قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إن الهدوء السائد خلال اليومين الماضيين في المسجد الأقصى، "خلافاً للتوقعات"، سيستمر حتى نهاية العيد.

وأوضحت وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن دخول قواتها للمسجد الأسبوع الماض، "ردع الشباب عن اعمال الشغب مجدداً"، وفق زعمها. 

وقالت: "رغم النتيجة الرادعة، إلاّ أن مسؤولي الشرطة غير راضين عن القوة التي استخدمتها قوات الأمن داخل المساجد والصور التي انتشرت حول العالم أجمع والتي تظهر ذلك"، وفق زعمها.

وتواصل منظومة الأمن في إسرائيل، الاستعدادات والتأهب، إذ لا تزال هناك تحذيرات جدية من وقوع هجمات جديدة، حسب (مكان).

يأتي ذلك في الوقت الذي استعدت فيه تشكيلات سلاح الجو الدفاعية والهجومية لكل السيناريوهات المحتملة سواء من قطاع غزة أو الحدود الشمالية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر منع دخول اليهود إلى الأقصى اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى نهاية شهر رمضان.

وجاء هذا القرار بناءً على توصيات من وزير الجيش، يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، هرتزي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك)، رونين بار، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، الذين تشاور نتنياهو معهم لتقييم الوضع بمشاركة كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية.

من ناحيته، دعا وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، اتاحة المجال امام اليهود لدخول الحرم القدسي اليوم أيضًا وهاجم قرار رئيس الوزراء بقوله: "إغلاق الحرم بوجه الزوار اليهود خطأ جسيم قد يؤدي إلى تصعيد الوضع"، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة

شرطة الاحتلال: الهدوء السائد في الأقصى سيستمر حتى نهاية العيد

شرطة الاحتلال: الهدوء السائد في الأقصى سيستمر حتى نهاية العيد

طقس فلسطين: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

طقس فلسطين: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

العملات: ارتفاع الدولار أمام الشيكل

العملات: ارتفاع الدولار أمام الشيكل

بالأسماء: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

بالأسماء: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

الدولار يشهد قفزة أمام الشيكل.. كم بلغ سعر التداول؟

الدولار يشهد قفزة أمام الشيكل.. كم بلغ سعر التداول؟

الميزان يستنكر حرمان الاحتلال للمسيحيين بغزة من زيارة الأماكن المقدسة في عيد الفصح

الميزان يستنكر حرمان الاحتلال للمسيحيين بغزة من زيارة الأماكن المقدسة في عيد الفصح

الأورومتوسطي: مساهمة شركة دنماركية في تجهيز طائرات حربية إسرائيلية هاجمت قطاع غزة أمر خطير

الأورومتوسطي: مساهمة شركة دنماركية في تجهيز طائرات حربية إسرائيلية هاجمت قطاع غزة أمر خطير

مدى: ارتفاع في أعداد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال شهر آذار

مدى: ارتفاع في أعداد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال شهر آذار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بالأسماء: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

بالأسماء: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

الدولار يشهد قفزة أمام الشيكل.. كم بلغ سعر التداول؟

الدولار يشهد قفزة أمام الشيكل.. كم بلغ سعر التداول؟

الميزان يستنكر حرمان الاحتلال للمسيحيين بغزة من زيارة الأماكن المقدسة في عيد الفصح

الميزان يستنكر حرمان الاحتلال للمسيحيين بغزة من زيارة الأماكن المقدسة في عيد الفصح

مدى: ارتفاع في أعداد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال شهر آذار

مدى: ارتفاع في أعداد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال شهر آذار

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة لأسير من جنين

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة لأسير من جنين

حماس تنعى شهيدي نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة استجابة لنداء الأقصى

حماس تنعى شهيدي نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة استجابة لنداء الأقصى

مركز الإنسان يحذر من دعم حكومة الاحتلال للمستوطنين في اقتحاماتهم للأقصى

مركز الإنسان يحذر من دعم حكومة الاحتلال للمستوطنين في اقتحاماتهم للأقصى

فتح تنظم مهرجان تأبين للشهيد زكارنة في جنين

فتح تنظم مهرجان تأبين للشهيد زكارنة في جنين

منوعات

ريهام عبد الغفور تكشف أصعب المواقف التي مرت بها

ريهام عبد الغفور تكشف أصعب المواقف التي مرت بها

لماذا هاجم أهالي &quot;السيدة زينب&quot; محمد رمضان؟

لماذا هاجم أهالي "السيدة زينب" محمد رمضان؟

بسبب مشهد في مسلسلها الرمضاني.. عبير صبري تقدم اعتذار للجمهور

بسبب مشهد في مسلسلها الرمضاني.. عبير صبري تقدم اعتذار للجمهور

ابنة حلا شيحة تبهر الجمهور بمقطع فيديو طريف

ابنة حلا شيحة تبهر الجمهور بمقطع فيديو طريف

الفنانة تولين البكري تكشف عن اسمها الحقيقي

الفنانة تولين البكري تكشف عن اسمها الحقيقي

بسمة وهبة تكشف تفاصيل صادمة حول سبب بكائها وأبنائها

بسمة وهبة تكشف تفاصيل صادمة حول سبب بكائها وأبنائها

حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان

حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان

عربي

السفير السعودي يزور اليمن بهدف تثبيت الهدنة والتوصل لحل شامل

السفير السعودي يزور اليمن بهدف تثبيت الهدنة والتوصل لحل شامل

وزير الري المصري يوضح تأثير سد النهضة الإثيوبي على موارد المياه

وزير الري المصري يوضح تأثير سد النهضة الإثيوبي على موارد المياه

ليبرمان: سياسة الحكومة نكتة سيئة ونتنياهو ضعيف بنظر حزب الله

ليبرمان: سياسة الحكومة نكتة سيئة ونتنياهو ضعيف بنظر حزب الله

وفد إيراني يزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة في الرياض

وفد إيراني يزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة في الرياض