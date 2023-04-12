دولي

تحذيرات في إسرائيل من فيضانات قوية وعواصف رعدية

تحذيرات في إسرائيل من فيضانات قوية وعواصف رعدية
مناطق في إسرائيل شهدت فيضانات جارفة
رام الله - دنيا الوطن
دعت هيئة الطبيعة والمتنزهات، في إسرائيل، جميع المسافرين المتواجدين بالقرب من مجاري الأنهار في النقب ووادي عربة و"صحراء يهودا" إلى مغادرة المنطقة على الفور، بسبب موجة أخرى من الفيضانات القوية المتوقع أن تضرب المنطقة.

كما ذكرت سلطة الطبيعة والمتنزهات، أنه يمنع منعا باتا دخول مجاري الأنهار سيرًا على الأقدام أو بواسطة المركبات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها تستعد للتعامل مع الأحوال الجوية الماطرة والمتوقعة في جميع المناطق، والتي ستكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية تؤدي إلى ارتفاع الأمواج وخطر الاستحمام في البحر.

كما دعت الشرطة الجمهور الإسرائيلي، إلى عدم الاقتراب من مناطق الفيضانات وخزانات المياه الخاضعة للرقابة، وذلك لخطر السقوط والانجراف والغرق.

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تحذيرات في إسرائيل من فيضانات قوية وعواصف رعدية

تحذيرات في إسرائيل من فيضانات قوية وعواصف رعدية

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