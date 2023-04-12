حادثة غير عادية.. مقاتلات نمساوية تحيط بطائرة مدنية إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأحاطت طائرات مقاتلة تابعة للجيش النمساوي، أول أمس الاثنين، بطائرة تابعة لشركة الطيران المدني الإسرائيلية "إل عال" إثر عدم استجابة طياريها لاتصالات برج المراقبة الجوية في النمسا لمدة 12 دقيقة.ووقع الحادث غير العادي عندما كانت الطائرة الإسرائيلية، التي كانت في طريقها من أمستردام إلى إسرائيل، على ارتفاع 37 ألف قدم فوق المجال الجوي الألماني، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وطلب برج المراقبة من الطيارين الإسرائيليين الانتقال إلى التردد التالي للاتصالات، لكنهم لم يستجيبوا وعندها طُلب من المقاتلات النمساوية التحليق على مقربة من الطائرة الإسرائيلية في الجو بقصد ان يراها الطيارون الإسرائيليون.وبعد تحليق المقاتلات النمساوية على مقربة من الطائرة الإسرائيلية تم استئناف الاتصال بين الطائرة وبرج المراقبة الجوية النمساوي، وواصلت طائرة "إل عال" طريقها إلى إسرائيل.