شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

طقس فلسطين: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي
استمرار تأثر طقس فلسطين بالمنخفض الجوي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دائرة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم السبت حيث يستمر تأثر البلاد اليوم بالمنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية باردة حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60 من/ ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو باردًا الى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما طقس فلسطين يوم الخميس يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية ، وتسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار وتميل الأجواء الى الاستقرار والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون طقس فلسطين يوم الجمعة غائما جزئيا الى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا، وتعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل عام مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ,ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا و البحر خفيف ارتفاع الموج.

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