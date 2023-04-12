الدولار يشهد قفزة أمام الشيكل.. كم بلغ سعر التداول؟
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، بعد منتصف ليلة الثلاثاء والجمعة، قفزة كبيرة أمام عملة الشيكل.
ويصرف الدولار الأمريكي بعد القفزة 3.66 مقابل الشيكل، بعدما كان يصرف صباح أمس 3.62.
ويرجع ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي بناء على معطيات ومؤشرات الاقتصاد في الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، توقع محلل اقتصادي لـ "دنيا الوطن" أن الدولار سيشهد ارتفاع خلال النصف الأول من العام 2023 ومن ثم سيشهد انخفاضًا.
ولم يوضح المحلل الاقتصادي ما إن كان سيعود الدولار الأمريكي إلى خانة العشرينات أو الثلاثينات مقابل الشيكل.
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