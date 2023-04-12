الدولار يشهد قفزة أمام الشيكل.. كم بلغ سعر التداول؟

رام الله - دنيا الوطنشهد سعر صرف، بعد منتصف ليلة الثلاثاء والجمعة، قفزة كبيرة أمام عملة الشيكل.ويصرفبعد القفزة 3.66 مقابل الشيكل، بعدما كان يصرف صباح أمس 3.62.ويرجع ارتفاع وانخفاض سعر صرفبناء على معطيات ومؤشرات الاقتصاد في الولايات المتحدة.وفي وقت سابق، توقع محلل اقتصادي لـ "" أن الدولار سيشهد ارتفاع خلال النصف الأول من العام 2023 ومن ثم سيشهد انخفاضًا.ولم يوضح المحلل الاقتصادي ما إن كان سيعودإلى خانة العشرينات أو الثلاثينات مقابل الشيكل.