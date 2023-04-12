الميزان يستنكر حرمان الاحتلال للمسيحيين بغزة من زيارة الأماكن المقدسة في عيد الفصح

رام الله - دنيا الوطناستنكر مركز الميزان، حرمان سلطات الاحتلال للمسيحيين في غزة من زيارة الأماكن المقدسة في عيد الفصح أعلنت سلطات الاحتلال إلغاءها تصاريح كانت منحتها للمواطنين المسيحيين سكان قطاع غزة، لممارسة الشعائر الدينية في الأماكن المقدسة في مدينة القدس خلال عيد الفصح المجيد.وقال المركز: إنه "يستنكر حرمان المسيحيين من حرية ممارسة شعائرهم الدينية في استمرار لسياسة الفصل والتمييز العنصري، ويطالب المجتمع الدولي بالقيام بواجبه لضمان احترام قواعد القانون الدولي في هذه المنطقة من العالم".وحسب المعلومات المتوفرة للمركز فإن حوالي ألف من المسيحيين، من بين من يقطنون قطاع غزة، تقدموا بطلبات إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للحصول على تصريح يمكنهم من الوصول إلى مدينة القدس، لممارسة شعائرهم الدينية احتفالاً بعيد الفصح المجيد.وأدان بأشد العبارات استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة كجزء من جريمة الفصل والتمييز العنصري، واستمراره كعقاب جماعي للسكان.واستنكر المركز حرمان الفلسطينيين المسيحيين من حقهم في العبادة وفي ممارسة شعائرهم الدينية، واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في تأجيج غير مسبوق للمشاعر الدينية ما ينذر بانفلات الصراع بأشكال أكثر عنفاً ولاسيما مع حكومة غلاة المتطرفين من اليمين.وحذر المجتمع الدولي من استمرار التحلل من التزاماته، ويطالبه بتحرك عاجل لضمان احترام القانون ولقطع الطريق على محاولات غلاة المتطرفين في حكومة نتنياهو إشعال حرب دينية في المنطقة كسبيل للحفاظ على الائتلاف الحاكم.