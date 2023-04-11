حماس تنعى شهيدي نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة استجابة لنداء الأقصى

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا، الشهيدين الأسيرين المحررين سعود عبد الله سعود الطيطي الذي أمضى 14 عاما في الأسر، ومحمد غازي محمد أبو ذراع، الذي أمضى 7 أعوام في الأسر.وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "إننا إذ ننعى البطلين اللذين استشهدا بعد حياة حافلة بالجهاد ومقارعة العدو والصبر على آلام السجن، لنعاهد أبناء شعبنا وأمتنا على المضي في درب المقاومة والجهاد حتى استعادة حقوق شعبنا وكنس الاحتلال من أرضنا ومقدساتنا".ويشار إلى أن الأسيرين استشهدا بنيران قوات الاحتلال خلال اشتباك مسلح قرب قرية دير الحطب شرق نابلس، استجابة لنداء الأقصى المبارك.