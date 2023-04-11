شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الأسير أمير اشتية بعد عام من الاعتقال الإداري

الاحتلال يفرج عن الأسير أمير اشتية بعد عام من الاعتقال الإداري
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الأسير أمير اشتية، من مدينة نابلس، بعد عام من الاعتقال الإداري.

واستقبل ذوي المحرر اشتية نجلهم بالأهازيج والأفراح، فيما وثقت الكاميرات لحظات معانقة المحرر اشتية طفله بعد عام من التغيب خلف قضبان السجون.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن المحرر اشتية بعد قضائه عاما في الاعتقال الاداري، ليصبح مجموع اعتقالاته 70 شهرا.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير اشتية منتصف نيسان/ إبريل الماضي، بعد دهم واقتحام منزله في حي رفيديا بمدينة نابلس، بعد قرابة العام من الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

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