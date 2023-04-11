مركز الإنسان يحذر من دعم حكومة الاحتلال للمستوطنين في اقتحاماتهم للأقصى

حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، فلسطين- غزة، من دعم حكومة الاحتلال العنصرية لممارسات المستوطنين واعتداءاتهم، وتوفير الحماية لهم خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى.





وأدان المركز استمرار إجراءات المستوطنين العدوانية تحت حماية قوات وحكومة الاحتلال، محذرًا من ممارسات الاحتلال ومستوطنيه العنصرية ضد الفلسطينيين.





وطالب الجهات الدولية والحقوقية المعنية بالتدخل لحماية الفلسطين الاحتلال لوقف مخططاته الاستيطانية وتحمل الايين من مخططات الاحتلال التي يسعى إلى تنفيذها وتحقيق هدفه بتطبيق خطة الضم.





كما ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من خلال الضغط على الاحتلال لمسؤولياته بصفته سلطة احتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

رام الله - دنيا الوطنوقال المركز: إن اعتداءات المستوطنين وخطواتهم الاستفزازية، واستمرار حكومة الاحتلال في توفير الدعم الكافي لممارساتهم العنصرية، والسماح لهم بالاستمرار في اقتحام الأقصى، سيخلق جو من العنف والإرهاب، الأمر الذي سيؤدي إلى انفجار الأوضاع الأمنية وتدهورها.وأضاف: "إن حكومة الاحتلال ومن خلال تشجيعها على الاستيطان ومصادرة أراضي وممتلكات الفلسطينيين، تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتخل بالالتزام الواقع عليها بمخالفتها لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، ومخالفة ما أكد عليه كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية أن بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها والأنشطة الأخرى المرتبطة بالاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، ومخالف لقرارات منظمة اليونسكو بأن مدينة القدس تاريخية لا يجوز القيام بأي إجراء من شأنه يغير من معالمها وآثارها".