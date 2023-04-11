شؤون فلسطينية

مركز الإنسان يحذر من دعم حكومة الاحتلال للمستوطنين في اقتحاماتهم للأقصى

مركز الإنسان يحذر من دعم حكومة الاحتلال للمستوطنين في اقتحاماتهم للأقصى
اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، فلسطين- غزة، من دعم حكومة الاحتلال العنصرية لممارسات المستوطنين واعتداءاتهم، وتوفير الحماية لهم خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى.

وقال المركز: إن اعتداءات المستوطنين وخطواتهم الاستفزازية، واستمرار حكومة الاحتلال في توفير الدعم الكافي لممارساتهم العنصرية، والسماح لهم بالاستمرار في اقتحام الأقصى، سيخلق جو من العنف والإرهاب، الأمر الذي سيؤدي إلى انفجار الأوضاع الأمنية وتدهورها.

وأضاف: "إن حكومة الاحتلال ومن خلال تشجيعها على الاستيطان ومصادرة أراضي وممتلكات الفلسطينيين، تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتخل بالالتزام الواقع عليها بمخالفتها لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، ومخالفة ما أكد عليه كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية أن بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها والأنشطة الأخرى المرتبطة بالاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، ومخالف لقرارات منظمة اليونسكو بأن مدينة القدس تاريخية لا يجوز القيام بأي إجراء من شأنه يغير من معالمها وآثارها".

وأدان المركز استمرار إجراءات المستوطنين العدوانية تحت حماية قوات وحكومة الاحتلال، محذرًا من ممارسات الاحتلال ومستوطنيه العنصرية ضد الفلسطينيين.

وطالب الجهات الدولية والحقوقية المعنية بالتدخل لحماية الفلسطين الاحتلال لوقف مخططاته الاستيطانية وتحمل الايين من مخططات الاحتلال التي يسعى إلى تنفيذها وتحقيق هدفه بتطبيق خطة الضم.

كما ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من خلال الضغط على الاحتلال لمسؤولياته بصفته سلطة احتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

أخبار ذات صلة

حماس تنعى شهيدي نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة استجابة لنداء الأقصى

حماس تنعى شهيدي نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة استجابة لنداء الأقصى

الاحتلال يفرج عن الأسير أمير اشتية بعد عام من الاعتقال الإداري

الاحتلال يفرج عن الأسير أمير اشتية بعد عام من الاعتقال الإداري

مركز الإنسان يحذر من دعم حكومة الاحتلال للمستوطنين في اقتحاماتهم للأقصى

مركز الإنسان يحذر من دعم حكومة الاحتلال للمستوطنين في اقتحاماتهم للأقصى

أوتشا تصدر تقريرها الأسبوعي بشأن حماية المدنيين في الأرض الفلسطينية

أوتشا تصدر تقريرها الأسبوعي بشأن حماية المدنيين في الأرض الفلسطينية

فتح تنظم مهرجان تأبين للشهيد زكارنة في جنين

فتح تنظم مهرجان تأبين للشهيد زكارنة في جنين

مركز فلسطين: 53 أسيرًا انضموا لقائمة عمداء الأسرى خلال العام الجاري

مركز فلسطين: 53 أسيرًا انضموا لقائمة عمداء الأسرى خلال العام الجاري

20 ألف مصلٍّ يؤدون العشاء والتراويح في الأقصى

20 ألف مصلٍّ يؤدون العشاء والتراويح في الأقصى

سلطات الاحتلال تفرج عن أسير من جنين

سلطات الاحتلال تفرج عن أسير من جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تنعى شهيدي نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة استجابة لنداء الأقصى

حماس تنعى شهيدي نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة استجابة لنداء الأقصى

مركز الإنسان يحذر من دعم حكومة الاحتلال للمستوطنين في اقتحاماتهم للأقصى

مركز الإنسان يحذر من دعم حكومة الاحتلال للمستوطنين في اقتحاماتهم للأقصى

فتح تنظم مهرجان تأبين للشهيد زكارنة في جنين

فتح تنظم مهرجان تأبين للشهيد زكارنة في جنين

مركز فلسطين: 53 أسيرًا انضموا لقائمة عمداء الأسرى خلال العام الجاري

مركز فلسطين: 53 أسيرًا انضموا لقائمة عمداء الأسرى خلال العام الجاري

سلطات الاحتلال تفرج عن أسير من جنين

سلطات الاحتلال تفرج عن أسير من جنين

الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام وتدهور يطرأ على صحته

الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام وتدهور يطرأ على صحته

وزير الزراعة ومدير مكتب &quot;فاو&quot; في فلسطين يبحثان مقترح مشروع مشترك لمرج صانور

وزير الزراعة ومدير مكتب "فاو" في فلسطين يبحثان مقترح مشروع مشترك لمرج صانور

فتوح يوجه مطالبة دولية بالتحقيق في جرائم الإعدامات التي ينفذها الاحتلال

فتوح يوجه مطالبة دولية بالتحقيق في جرائم الإعدامات التي ينفذها الاحتلال

منوعات

لماذا هاجم أهالي &quot;السيدة زينب&quot; محمد رمضان؟

لماذا هاجم أهالي "السيدة زينب" محمد رمضان؟

بسبب مشهد في مسلسلها الرمضاني.. عبير صبري تقدم اعتذار للجمهور

بسبب مشهد في مسلسلها الرمضاني.. عبير صبري تقدم اعتذار للجمهور

ابنة حلا شيحة تبهر الجمهور بمقطع فيديو طريف

ابنة حلا شيحة تبهر الجمهور بمقطع فيديو طريف

الفنانة تولين البكري تكشف عن اسمها الحقيقي

الفنانة تولين البكري تكشف عن اسمها الحقيقي

بسمة وهبة تكشف تفاصيل صادمة حول سبب بكائها وأبنائها

بسمة وهبة تكشف تفاصيل صادمة حول سبب بكائها وأبنائها

حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان

حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان

عربي

السفير السعودي يزور اليمن بهدف تثبيت الهدنة والتوصل لحل شامل

السفير السعودي يزور اليمن بهدف تثبيت الهدنة والتوصل لحل شامل

وزير الري المصري يوضح تأثير سد النهضة الإثيوبي على موارد المياه

وزير الري المصري يوضح تأثير سد النهضة الإثيوبي على موارد المياه

ليبرمان: سياسة الحكومة نكتة سيئة ونتنياهو ضعيف بنظر حزب الله

ليبرمان: سياسة الحكومة نكتة سيئة ونتنياهو ضعيف بنظر حزب الله

وفد إيراني يزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة في الرياض

وفد إيراني يزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة في الرياض