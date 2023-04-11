شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: 53 أسيرًا انضموا لقائمة عمداء الأسرى خلال العام الجاري

مركز فلسطين: 53 أسيرًا انضموا لقائمة عمداء الأسرى خلال العام الجاري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن (53) أسيراً فلسطينيا انضموا إلى قائمة عمداء الأسرى خلال العام الجاري بعد أن انهوا عامهم العشرين على التوالي في سجون الاحتلال.

وأوضح مركز فلسطين أن قائمة عمداء الأسرى ترتفع تباعاً بين الحين والأخر نظراً لوجود المئات من الأسرى الفلسطينيين مضى على اعتقالهم سنوات طويلة وهم المعتقلين منذ السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى، ومحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة أو عشرات السنين.

وأوضح الباحث رياض الأشقر، مدير المركز  أن عدد عمداء الأسرى وصل مؤخراً إلى (396) أسيراً بعد انضمام (53) أسيراً جديداً إلى القائمة منذ بداية العام الجاري من بينهم الأسير عبد الله غالب البرغوثي من رام الله وهو صاحب أعلى حكم في العالم بالسجن المؤبد لمدة 67 مرة، وهو معتقل منذ الخامس من مارس 2003، وأتم عامه العشرين في الأسر.

وبين الأشقر أن ثلاثة من عمداء الأسرى كانوا استشهدوا خلال الأعوام الأربعة الماضية نتيجة الإهمال الطبي والأمراض التي أصيبوا بها خلال سنوات اعتقالهم الطويلة ولا يزال الاحتلال يحتجز جثامينهم حتى الآن، وهم الشهيد فارس أحمد بارود (56 عاماً) من قطاع غزة، كان اعتقل عام 1991، وحكم عليه بالسجن المؤبد، واستشهد في فبراير 2019 بعد أن أمضى 28 عاماً خلف القضبان.

وأكمل: كما والشهيد سعدي خليل الغرابلي (75عاماً) من قطاع غزة، اعتقل عام 1994، وحكم عليه بالسجن المؤبد، واستشهد في يونيو 2020، بعد أن أمضي 26 عاماً في الأسر، والشهيد ناصر أبو حميد (51 عامًا) من رام الله اعتقل عام 2002، وحكم عليه بالسجن المؤبد، واستشهد في ديسمبر 2022 نتيجة معاناته من مرض السرطان، بعد أن أمضي 20 عاماً في سجون الاحتلال.

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