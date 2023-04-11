شؤون فلسطينية

20 ألف مصلٍّ يؤدون العشاء والتراويح في الأقصى

20 ألف مصلٍّ يؤدون العشاء والتراويح في الأقصى
الصلاة في الأقصى خلال شهر رمضان 2023
رام الله - دنيا الوطن
أدى نحو 20 ألف مصلٍّ صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الثلاثاء، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على وصول المصلين إلى المسجد، وعند أبوابه.

وشهد المسجد الأقصى في الأيام الماضية اقتحامات وحشية تخللها اعتداء على المصلين المعتكفين بالهروات وأعقاب البنادق والرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، وإجبارهم على مغادرة ساحاته بالقوة، واعتقال المئات.

واقتحم 788 مستوطنا، صباح اليوم، المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وذلك بمناسبة "عيد الفصح" اليهودي.

وقرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، تعليق اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، بدءا من الغد وحتى نهاية رمضان، وذلك خلال الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان.

ووفقا للمعطيات التي أوردتها منظمات استيطانية، ارتفع عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى خلال "الفصح" اليهودي هذا العام بنسبة تزيد عن 60%، مقارنة بعدد المقتحمين في العام الماضي.

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