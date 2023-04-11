الاتحاد الأوروبي لـ "دنيا الوطن": جهود مكثفة لصرف مخصصات الشؤون قبل عيد الفطر
كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، اليوم الثلاثاء، حقيقة أنباء تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.
ونفى عثمان في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" الأخبار المفبركة حول المساهمة التي حولها الاتحاد الأوروبي لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية للعائلات الفقيرة".
وأكد أن هناك جهود مكثفة تبذل بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية لصرف مخصصات الشؤون قبل عيد الفطر، داعيًا الإعلاميين والمواقع المختلفة إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي.
وشدد عثمان أن الأموال الأوروبية يتم صرفها وفق آليات دقيقة وبتعاون وثيق مع الحكومة الفلسطينية بشكل يضمن وصولها للمستحقين.
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