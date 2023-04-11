شؤون فلسطينية

أبو الرب: الأوقاف تُنهي استئجار حافلات نقل الحجاج إلى الأراضي السعودية

أبو الرب: الأوقاف تُنهي استئجار حافلات نقل الحجاج إلى الأراضي السعودية
حجاج- صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة أنهت إجراءات استئجار حافلات نقل حجاج فلسطين (المحافظات الشمالية) إلى الأراضي السعودية لموسم حج 1444هـ/2023م.

وأوضح أبو الرب أن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء وتضم أعضاء لجنة الحج والعمرة في الوزارة ومندوبي وزارة النقل والمواصلات والمالية – اللوازم العامة ومراقب من ديوان الرقابة المالية والإدارية عملت على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بفتح عطاء النقل الخارجي لموسم الحج المقبل.

وأشار أبو الرب أن توجيهات الوزير حاتم البكري أكدت على ضرورة إنهاء كافة ترتيبات نقل الحجاج اللازمة في الوقت المناسب مع الحرص على اختيار وسيلة النقل المناسبة والحديثة والتي توفر كل متطلبات الأمان على مبدأ الأخذ بالأسباب.

وأكد على التزام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بكافة الأنظمة والتعليمات المنظمة لموسم الحج والتي تصب جميعها في خدمة الحاج وتعمل على تحقيق رؤية ورسالة الوزارة بتنظيم موسم حج مريح وأداء المناسك بكل يسر وسهولة.

وقدم أبو الرب الشكر والعرفان الى المملكة الأردنية الهاشمية على الجهود والتسهيلات التي تقدمها لحجاج و معتمري بيت الله الحرام عبر معبر الكرامة/ جسر الملك حسين بشكل خاص ولأبناء شعبنا الفلسطيني الذين يتنقلون يوميا عبر الجسور بشكل عام.

وشدد على الدور الأردني الهام والمواقف الداعمة للحق الفلسطيني في مختلف المحافل العربية والدولية وعلى كافة الصعد.

بدوره، أوضح محمود حمد مدير عام الحج والعمرة أنه تم استئجار 110 حافلة (vip) 30 راكبًا، وسيتم مرافقتها بورش فنية متنقلة لكل مجموعة حافلات في حال حصل أي عطل أثناء المسير لا سمح الله.

وأشار إلى أن عملية استئجار الحافلات تم بعد الإعلان عن عطاء لنقل حجاج دولة فلسطين (المحافظات الشمالية) وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وأنه تم التقديم له من قبل خمس شركات مرخصة ومؤهلة وتم إرساء العطاء على الشركة التي قدمت أفضل الأسعار والخدمات بحضور جميع الجهات المعنية.

وبين حمد أن لجنة استئجار الحافلات تابعت موضوع الاستئجار في العاصمة الأردنية عمّان، بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين لدى الأردن، وبمشاركة سكرتير أول بسام حجاوي وأنه سيتم استلام أولي لكافة الحافلات من خلال لجنة مختصة منتصف أيار المقبل.


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