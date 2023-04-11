دولي

روسيا تكشف حقيقة الوثائق الأميركية المسربة بشأن استيراد الصواريخ من مصر

روسيا تكشف حقيقة الوثائق الأميركية المسربة بشأن استيراد الصواريخ من مصر
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت كل من روسيا ومصر، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما جاء في الوثائق الأميركية المسربة بشأن تخطيط الحكومة المصرية لتزويد روسيا بآلاف الصواريخ.

وبحسب وكالة (تاس) التي نقلت عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله، يوم الثلاثاء، إن "التقارير الإعلامية الغربية الأخيرة التي تفيد بأن مصر تآمرت لتزويد روسيا سرا بالصواريخ تبدو مجرد كذبة أخرى".

وأضاف بيسكوف: "يبدو أن هذا هو أحدث كذبة، وهو أمر تعاملنا معه كثيرا مؤخرا. هذه هي الطريقة التي يجب أن نتعامل بها مع مثل هذه التقارير".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، لصحيفة (واشنطن بوست) الأميركية إن "موقف مصر منذ البداية يستند إلى عدم المشاركة في الأزمة الروسية الأوكرانية والمحافظة على مسافة متساوية بين الجانبين".

وأضاف: "نواصل حث الطرفين على وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات".

وكانت واشنطن بوست قالت إن "وثائق أميركية جرى تسريبها أظهرت أن مصر خططت في فبراير لتزويد روسيا بـ40 ألف صاروخ".

ويوم أمس الإثنين، قالت وزارة الدفاع الأميركية، في مؤتمر عبر الهاتف، إن بعض الوثائق المسربة تعرضت للتعديل، داعية الصحفيين للتعامل بحذر مع المعلومات التي يتداولونها بشأن هذه الوثائق.

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