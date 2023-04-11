فيديو.. بلدية غزة تُوضح بخصوص ما حصل اليوم مع أحد أصحاب المبادرات الخيرية









ودعت البلدية، المبادرين إلى اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة والتنسيق مع دائرة الأنشطة في البلدية لمساعدتهم على تنفيذ الميادرات في جو من الأمن والسلامة والحفاظ على المظهر العام للبلد.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت بلدية غزة، يوم الثلاثاء، توضيحًا بخصوص ما حصل اليوم مع أحد أصحاب المبادرات الخيرية بغزة.وأعربت البلدية عن دعمها كافة المبادرات الشبابية التطوعية التي تساهم في ترسيخ مبدأ التسامح والترابط الاجتماعي.وقالت: إنها "إذ تؤكد على ذلك لتعبر عن رفضها لسلوك أحد الموظفين غير المقبول وهو سلوك فردي وسوف يتم احالته للتحقيق".