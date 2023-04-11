دولي

جيش الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية في أنحاء إسرائيل

جيش الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية في أنحاء إسرائيل
جيش الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية في أنحاء إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه استدعى عددا من قوات الاحتياط التابعة لمنظومات الدفاع الجوي، ونشر المزيد من بطاريات "القبة الحديدية" في إسرائيل.

وبحسب (القناة 12) الإسرائيلية، فإن الجيش نشر عددا من قوات الكوماندوز لتعزيز قوات الشرطة في مراكز المدن، بناء على تعليمات وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، تحسبا من تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية داخل المدن المركزية في منطقة تل أبيب.

وذكرت القناة أن جيش الاحتلال نشر "بشكل واسع" بطاريات "القبة الحديدية" في أنحاء إسرائيل، واستدعى عددا من قوات الاحتياط في الدفاعات الجوية لتشغيل هذه البطاريات، تسحبا من هجمات بطائرات مُسيّرة أو عبر قذائف صاروخية تستهدف مواقع إسرائيلية.

وأضافت أن أحد أسباب تعزيز القوات الأمنية في إسرائيل هو تزامن يوم الجمعة الأخير في شهر رمضان مع "يوم القدس العالمي" الذي تحييه إيران منذ عام 1979، معتبرة أن هذا اليوم "يتمييز بنشاط دول المحور الإيراني ضد إسرائيل في مجموعة متنوعة من الأبعاد".

ويوم الجمعة الماضي، أوعز رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، باستدعاء قوات احتياط مع التركيز على منظومات "الدفاع الجوي والتشكيلات الهجومية للقوات الجوية".

وأكملت القناة: "لم يتضح ما إذا كان استدعاء قوات احتياط مرتبط بعمليات عسكرية إسرائيلية مخططة، أو محاولة لتعزيز الردع الإسرائيلي المتآكل".

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