شؤون فلسطينية

وزير الزراعة ومدير مكتب "فاو" في فلسطين يبحثان مقترح مشروع مشترك لمرج صانور

وزير الزراعة ومدير مكتب "فاو" في فلسطين يبحثان مقترح مشروع مشترك لمرج صانور
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في فلسطين "الفاو" شيرو شيرو فيوريلو، آلية تقديم مشروع مشترك لصندوق المناخ الأخضر، لتطوير مرج صانور وحل المشاكل المتعلقة بفيضان المياه خلال الشتاء، وعدم قدرة أصحاب الأراضي والحيازات في هذا المرج على زراعته والاستفادة منه.

وأكد عطاري خلال الاجتماع الذي عقد بمكتبه في رام الله، أهمية واستراتيجية هذا المشروع على مستوى القطاع الزراعي وعلى مستوى المنطقة، كونه سيساعد على خلق تنمية شاملة للمنطقة، ويؤدي الى تطوير القطاع الزراعي وتحسين سبل عيش أصحاب الأراضي والمناطق المجاورة، وحل مشكلة الفيضانات التي يعاني منها المزارعون منذ عشرات السنين، مشيدا بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تقديم الدعم التقني والتنموي، وكشريك أساسي للوزارة.

وأشار عطاري إلى أن وزارة الزراعة ستعمل على تطوير شراكات خاصة بهذا المشروع على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك شركاء الوزارة في القطاع الخاص والمؤسسات المحلية والدولية، موضحا أن هذا المشروع أولوية حكومية من الدرجة الأولى، لذلك سيتم ترتيب لقاء عاجل مع الهيئات المحلية في المنطقة لمناقشة المشروع.

بدوره، تحدث فيوريلو عن المشروع والتمويل وشراكة الفاو والوزارة ومراحل التقدم للحصول على التمويل ومسؤوليات الأطراف، مؤكدا أن الفاو ستعمل جاهدة للحصول على هذا التمويل، وستقدم كل الدعم التقني واللوجستي للوزارة وشركائها لإعداد المسودة الأولية وصولا للحصول على التمويل.

واتفق الطرفان على استكمال التفاصيل اللازمة لإعداد المسودة وتجهيز كل المتطلبات اللازمة.

وحضر الاجتماع، وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح، ومدير عام المياه يعقوب زيد، ومدير عام الأراضي عمار صلاحات، ومدير عام الإرشاد صلاح البابا، ومدير عام ديوان الوزير فاطمه ارشيد، ومدير عام العلاقات الدولية محمود فطافطه، ومن "الفاو": نائب مدير مكتب المنظمة، مدير البرامج عزام صالح، ومدير المشروع حسام الهدهد.

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