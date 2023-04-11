حماس: لن نسمح بتمرير التقسيم الزماني والمكاني للأقصى

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك ومحاولة وضع العراقيل أمام المصلين.وقالت الحركة على لسان ناطقها، حازم قاسم: إن "المسجد الأقصى كان وسيبقى فلسطينيا عربيا إسلاميا، وهذه الهوية ستبقى خالدة، ولا يمكن أن نسمح بتمرير أي شكل من أشكال التقسيم الزماني أو المكاني".وأضاف قاسم: "ما زال الاحتلال يضع كل العراقيل أمام المصليين لمنعهم من الوصول للمسجد الأقصى، في مخالفة صارخة لكل القوانين والأعراف الإنسانية".وأكمل: "استمرار الرباط والتواجد والاعتكاف في المسجد الأقصى، يشكل سداً منيعاً أمام خطوات التهويد والتقسيم".