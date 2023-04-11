حماس: لن نسمح بتمرير التقسيم الزماني والمكاني للأقصى
عقبت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك ومحاولة وضع العراقيل أمام المصلين.
وقالت الحركة على لسان ناطقها، حازم قاسم: إن "المسجد الأقصى كان وسيبقى فلسطينيا عربيا إسلاميا، وهذه الهوية ستبقى خالدة، ولا يمكن أن نسمح بتمرير أي شكل من أشكال التقسيم الزماني أو المكاني".
وأضاف قاسم: "ما زال الاحتلال يضع كل العراقيل أمام المصليين لمنعهم من الوصول للمسجد الأقصى، في مخالفة صارخة لكل القوانين والأعراف الإنسانية".
وأكمل: "استمرار الرباط والتواجد والاعتكاف في المسجد الأقصى، يشكل سداً منيعاً أمام خطوات التهويد والتقسيم".
التعليقات