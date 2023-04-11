شؤون فلسطينية

حماس: لن نسمح بتمرير التقسيم الزماني والمكاني للأقصى

حماس: لن نسمح بتمرير التقسيم الزماني والمكاني للأقصى
حازم قاسم
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك ومحاولة وضع العراقيل أمام المصلين.

وقالت الحركة على لسان ناطقها، حازم قاسم: إن "المسجد الأقصى كان وسيبقى فلسطينيا عربيا إسلاميا، وهذه الهوية ستبقى خالدة، ولا يمكن أن نسمح بتمرير أي شكل من أشكال التقسيم الزماني أو المكاني".

وأضاف قاسم: "ما زال الاحتلال يضع كل العراقيل أمام المصليين لمنعهم من الوصول للمسجد الأقصى، في مخالفة صارخة لكل القوانين والأعراف الإنسانية".

وأكمل: "استمرار الرباط والتواجد والاعتكاف في المسجد الأقصى، يشكل سداً منيعاً أمام خطوات التهويد والتقسيم".

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