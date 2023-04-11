شؤون فلسطينية

بدءاً من الأربعاء.. نتنياهو يُقرر وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

بدءاً من الأربعاء.. نتنياهو يُقرر وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
مستوطنون في الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الثلاثاء، بأن المستوى السياسي في إسرائيل قرر وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بدءاً من الغد حتى نهاية شهر رمضان.

ووفق الصحيفة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر منع دخول المستوطنين للمسجد الأقصى، حتى نهاية شهر رمضان.

وقال مكتب نتنياهو، إنه في ختام تقييم شامل للوضع الأمني، تقرر منع وصول المستوطنين إلى المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان بناءً على توصية بالإجماع من وزير الجيش ورئيس الأركان ورئيس (شاباك) ومفوض الشرطة.

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