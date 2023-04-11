شؤون فلسطينية

المفتي العام يشارك في إلقاء الدروس الحسَنية في المملكة المغربية

المفتي العام يشارك في إلقاء الدروس الحسَنية في المملكة المغربية
رام الله - دنيا الوطن
شارك الشيخ محمد حسين – المفتي العام للقدس والديار
الفلسطينية- خطيب المسجد الأقصى المبارك في إلقاء الدروس الحسَنية في المملكة المغربية، التي تلقى في حضرة الملك محمد السادس، وبحضور عدد كبير من العلماء والضيوف وتحدث سماحته عن مكانة المسجد الأقصى المبارك في الإسلام وعن الاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال وقطعان
مستوطنيها ضد المقدسات الفلسطينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

ودعا المفتي العام إلى شد الرحال إليه، وتعزيز ثبات أهله المرابطين حوله وفي أكنافه، سيما في ظل العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمام المصلين والتي تحول في أحيان كثيرة دون وصول كثير منهم إليه.

وانتقد محاولات سلطات الاحتلال تبرير اقتحاماتها للمسجد الأقصى والبحث عن ذرائع واهية لتغيير الوضع التاريخي القائم فيه.

وعلى هامش زيارته إلى المملكة المغربية التقى بالعديد من الشخصيات الرسمية والشعبية المغربية، والعلماء المشاركين في إلقاء الدروس الحسنية الرمضانية، وتمحور الحديث في هذه اللقاءات حول آخر المستجدات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني ومقدساته، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، مطالباً بضرورة العمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقدساته في ظل غطرسة الاحتلال وعنجهيته وعدوانه، وأشاد سماحته بما تقدمه المملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعبا لنصرة إخوانهم الفلسطينيين، مؤكداً على عمق العلاقة بين الشعبين
الفلسطيني والمغربي.

وزار معرض ومتحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية بـ (إيسيسكو)، والتقى بالدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو)، كما التقى بالمدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، وعبر عن تقديره لوكالة بيت مال القدس على ما تقدمه من دعم لصمود أبناء الشعب الفلسطيني، والتقى
حسين كذلك بالسفير جمال الشوبكي، سفير دولة فلسطين في المملكة المغربية.


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