فعالية يوم القدس العالمي تعلن لوحتها الفنية المركزية بعنوان الضفة درع القدس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت فعالية يوم القدس العالمي، اليوم الثلاثاء، عن لوحتها الفنية المركزية التي حملت عنوان "الضفة درع القدس".وأظهرت اللوحة التي أعلنتها الفعالية ملثمًا يحمي المسجد الأقصى المبارك ويحتضن القبة الصخرة، وكتب على جبينه "الضفة درع القدس".وكانت الهيئة الدولية لإحياء يوم القدس العالمي أطلقت الشعار الموحد ليوم القدس العالمي لهذا العام 2023م 1444هـ، بعنوان "الضّفةُ دِرْعُ القُدْس".وأكدت الهيئة الدولية أن اختيار هذا العنوان لشعار اليوم القدس العالمي جاء تقديراً لبسالة أبطال الضفة وما قدّموه خلال الأشهر الماضية، من تضحيات ومقاومة شكّلت حدثاً استثنائياً في مسار المعركة المتواصلة مع العدو لأجل تحرير القدس الشريف.وقالت إن ذلك يأتي استبشاراً بما يعدون بتقديمه من عمليات بطولية تجعلنا من تحرير القدس أقرب، وتفرض حول القدس درعاً حصينةً تحفظ هويتها ومستقبلها.وأشارت إلى أن الدرع في الحرب يعبر عن الاستعداد للمواجهة والجهوزية لصد العدوان.وأشادت ببطولة أهل الضفة، مضيفة: "ها هي الضفة الغربية تطلق انتفاضتها من جديد، وها هم شبابها المقاوم يرسمون معادلةً جديدة تبشّر بقرب النصر والتحرير، وتقلب حسابات العدو وتفضح جيشه الذي ينكسر في شوارع مخيمات الضفة ومدنها على يدِ مقاوميها وكتائبها المسلحة، كما انهزم من قبل على حدود غزة".وأردفت: "القدس التي تتعرّض لأخطر التهديدات من العدو المجرم ومستوطنيه الغاصبين الذين لا يتوانون عن محاولة تدنيس المسجد الأقصى؛ في قلب المقاومة والشعب الفلسطيني، وهي قِبلة المقاومين ومحور هذه المعركة، بأبعادها الثقافية والحضارية والعسكرية".