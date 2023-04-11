حماس: ندعو شعبنا للنفير والاعتكاف بالأقصى ونحذر الاحتلال من الإقدام على أي حماقة





يأتي ذلك مع إعلان جماعات المستوطنين عزمها الاستمرار باقتحام المسجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.



وحذرت حماس الاحتلال من "الإقدام على أي حماقة بحق الأقصى والمصلين الآمنين وأهلنا في القدس المحتلة"، داعية الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤوليتها في وقف عدوان الاحتلال وحكومته الفاشية على المسجد الأقصى، فالمساس به تهديد للأمن والسلم في المنطقة واعتداءٌ على عقيدة المسلمين جميعا.



رام الله - دنيا الوطندعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، جماهير شعبنا الفلسطيني إلى النفير العام للصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك والرباط في جنباته، والدفاع عنه.