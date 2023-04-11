اشتية: الاحتلال مصدر العنف وبيده يخلق التصعيد

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الاحتلال الإسرائيلي هو مصدر كل العنف، والحكومة الإسرائيلية المتطرفة تعتمد سياسة إطلاق النار بهدف القتل، راح ضحيتها منذ بداية العام 96 شهيدا.وأوضح اشتية في مقابلة مع قناة (سي إن إن) أن عنف قوات الاحتلال وهي تقتحم المسجد الأقصى الأسبوع الماضي خلقت حالة من الغضب بين كل الفلسطينيين أينما كانوا، في غزة ورام الله والضفة الغربية وفي كل من لبنان وسوريا.ولفت إلى أن الاحتلال هو من يخلق حالة التصعيد، ويمكن لهم تهدئة الوضع، مضيفاً "ما رأيناه من اقتحام المسجد ومخيمات اللاجئين والقتل وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، كل ذلك يؤدي إلى كارثة ويقود إلى العنف".