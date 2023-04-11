إصابتان خلال اقتحام قوات الاحتلال مدنية نابلس

أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عقب اقتحامها قرية دير الحطب شرق نابلس، واندلاع اشتباك مسلح.



وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن الطواقم نقلت شاباً مصاباً في كتفه بالرصاص الحي وشظية إلى مستشفى رفيديا الحكومي، فيما منعت قوات الاحتلال مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى إصابة أخرى، والتنسيق جارٍ مع الصليب الأحمر للوصول إليها.



بدورها، أعلنت وزارة الصحة، وصول إصابة برصاص الاحتلال الحي في الكتف إلى مستشفى رفيديا الحكومي من بلدة دير الحطب شرق نابلس.







رام الله - دنيا الوطن