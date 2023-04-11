استئناف الحوار في إسرائيل بشأن التشريعات القضائية الأسبوع المقبل

ومع ذلك أضاف، انه يتشبث بحقه في مواصلة تشريع الخطة.

في السياق، نشر حزب (هناك مستقبل) في إسرائيل، بزعامة يائير لبيد، شروطه لمواصلة الحوار بشأن خطة التشريعات القضائية الذي من المقرر أن يستأنف الأسبوع المقبل من قبل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.





ويطالب الحزب بسن ثلاثة قوانين أساس، الأول المقاضاة لضمان استقلالية الجهاز القضائي والتنوع فيه، الثاني حقوق الانسان والمواطن للحفاظ على حرية التعبير ومنع التمييز، أما الثالث فيتعلق بإرساء الفصل بين السلطات الثلاث وتنظيم العلاقات بين السلطتين القضائية والتشريعية.



