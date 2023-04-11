مستوطنون يقومون بأعمال عربدة جنوب شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنقام مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بأعمال عربدة على الشارع الرئيس في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.ووفق الناشط الشبابي مصطفى البدن، فإن عدداً من المستوطنين تجمهروا على مدخل مستوطنة (تكواع) المقامة على أراضي البلدة، على الشارع الرئيس، وقاموا باستفزاز المواطنين، سواء باعتراض مركباتهم، أو التلفظ بألفاظ نابية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).يشار إلى أن المستوطنين صعدوا خلال الأيام الثلاثة الماضية من اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم، لا سيما في بلدتي الخضر وتقوع في محافظة بيت لحم.