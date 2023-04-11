إطلاق الدليل التقني لإدارة الحالة لحماية الأطفال ضحايا العنف والإساءة والإهمال

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أن الوزارة حريصة على تطوير شراكة حقيقية مع كافة الشركاء لتطوير خدمات الحماية والرعاية للأطفال وذلك انطلاقا من الاهتمام البالغ بقضايا الطفولة والمسؤولية الوطنية والاجتماعية والأخلاقية.جاء ذلك خلال اللقاء الذي ترأسه الوزير مجدلاني صباح اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمشاركة الممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسف في فلسطين لوتشيا المي والممثل القطري لمؤسسة أرض الانسان في الأردن وفلسطين إليزابيث كوسور، حيث أطلق الشركاء "الدليل التقني لإدارة الحالة لحماية الأطفال ضحايا العنف والإساءة والاهمال" كما تم استطلاع النسخة المطورة من " دليل التحويل والتشبيك الوطني لحماية الأطفال" ذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزاراء لاعتماده والمصادقة عليه.وأكد مجدلاني على عمق العلاقة الاستراتيجية مع اليونيسف ومؤسسة أرض الانسان مؤكداً على أهمية التعاون المشترك مع منظمة اليونيسف وكل الشركاء العاملين في قطاع الطفولة لافتاً إلى أهمية الدليل الذي يسهم في تعزيز وتحسين نظام حماية الطفل في فلسطين كما يهدف نظام التحويل الى تسهيل الوصول إلى الخدمات الشاملة لجميع الأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف وسوء المعاملة، إضافة الى الاستثمار في الخدمات والإمكانيات بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويوفر الحماية والرعاية.وتابع الوزير "عملت الوزارة بالشراكة مع الفريق الوطني على إعداد خطة شاملة لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل حول تقرير دولة فلسطين حول الاتفاقية كما انهت الوزارة اعداد تقرير البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية، مشيرا ً إلى انه سيتم البدء بإعداد تقرير دولة فلسطين الثاني حول اتفاقية حقوق الطفل الدولية بداية العام 2024."وطالب الوزير باستكمال الدعم الفني المقدم للوزارة ومديرياتها من خلال الدعم الفني لنظام إدارة الحالة وحوسبة النظام بما يساعد الوزارة على الإيفاء بالتزاماتها اتجاه حماية الطفولة والاتفاقيات الدولية الموقعة الخاصة بها.وتوجهت كل من إلمي و كوسور إلى وزير التنمية الاجتماعية من اجل رفع نظام التحويل الوطني إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه كذلك دليل إدارة الحالة لحماية الطفل.