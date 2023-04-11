حمدونة: المحكمة العسكرية تتواطأ مع أجهزة الأمن في قضية الأسير خضر عدنان

رام الله - دنيا الوطنقال الباحث المختص في قضايا الأسرى رأفت حمدونة اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العسكرية تواطئت مع أجهزة الأمن الإسرائيلية في قضية الأسير الشيخ "عدنان"، بتوجيه لائحة اتهام صورية وشكلية هروباً من اعتقاله الإداري بلا لائحة اتهام وبملف سرى تحسباً وتحاشياً من دخوله الإضراب المفتوح عن الطعام أسوة بالاعتقالات السابقة وإصراره على الإضراب رفضاً للاعتقال الإداري.ودعا حمدونة لأوسع حالة دعم ومساندة لإضراب الأسير خضر عدنان، المضرب عن الطعام منذ ( 66 ) يوم متتالية في حالة صحية صعبة رفضًا لاعتقاله التعسفي ، في ظل دخوله مرحلة الخطر الشديد ونقصان الوزن وعدم القدرة على الحركة والآلام الكبيرة في كل أنحاء جسمه بسبب الهزال والضعف الشديدين خاصة أن الأسير عدنان دخل عدد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام التي أثرت على صحته، الأمر الذى يزيد من معاناته.