الصين: قضية تايوان شأن داخلي محض وندعو اليابان إلى "تصحيح سلوكها"

رام الله - دنيا الوطنجددت الصين، اليوم الثلاثاء، تأكيدها أن قضية تايوان "شأن داخلي"، وأن مبدأ "صين واحدة" محل إجماع دولي، يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر وبعد انتهاء مناورات عسكرية كبيرة للقوات الصينية قرب الجزيرة.وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين، في تصريحات صحفية، إن" "قضية تايوان شأن داخلي محض، معتبراً أن أكبر تهديد للسلام حالياً هو "الأنشطة الانفصالية الداعية لاستقلالها".كما دعا وانغ وينبين اليابان إلى "تصحيح سلوكها، والكف عن الاستفزازات"، كما عارض ما وصفه بتدخل طوكيو في شؤون بلاده الداخلية، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى أنه "ليس هناك ما يسمى بوزارة الدفاع التايوانية وسنحمي بلادنا".من جهتها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت تسع سفن حربية و26 طائرة صينية في محيط الجزيرة، اليوم الثلاثاء.وكانت الصين باشرت، السبت الماضي، مناورات عسكرية حول تايوان لمدة ثلاثة أيام، أجرت خلالها محاكاة لغارات على أهداف محددة ولضرب طوق حول الجزيرة.وجاءت هذه المناورات رداً على لقاء جرى الأسبوع الماضي بين رئيسة تايوان تساي إنغ وين ورئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن ماكارثي في كاليفورنيا.