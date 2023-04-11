دولي

لبيد يضع شروطاً لمواصلة الحوار بشأن خطة التشريعات القضائية

لبيد يضع شروطاً لمواصلة الحوار بشأن خطة التشريعات القضائية
يائير لبيد وبنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
نشر حزب (هناك مستقبل) في إسرائيل، بزعامة يائير لبيد، شروطه لمواصلة الحوار بشأن خطة التشريعات القضائية الذي من المقرر أن يستأنف الأسبوع المقبل من قبل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.

ويطالب الحزب بسن ثلاثة قوانين أساس، الأول المقاضاة لضمان استقلالية الجهاز القضائي والتنوع فيه، الثاني حقوق الانسان والمواطن للحفاظ على حرية التعبير ومنع التمييز، أما الثالث فيتعلق بإرساء الفصل بين السلطات الثلاث وتنظيم العلاقات بين السلطتين القضائية والتشريعية. 

ونفقت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن عضو (كنيست)، اورنا بار بيفائي: "إننا نعتبر الأزمة فرصة لإحداث تغيير تاريخي".

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لبيد يضع شروطاً لمواصلة الحوار بشأن خطة التشريعات القضائية

لبيد يضع شروطاً لمواصلة الحوار بشأن خطة التشريعات القضائية

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