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السودان: إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في ولاية غرب دارفور

السودان: إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في ولاية غرب دارفور
السلطات السودانية تعلن إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في ولاية غرب دارفور
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات السودانية، الإثنين، حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في ولاية غرب دارفور لمدة شهر، بعدما شهدت الولاية اندلاع أحداث عنف قبلي.

وأوضحت لجنة أمن الولاية في بيان، أنه تم "إعلان حالة الطوارئ العامة في جميع أنحاء ولاية غرب دارفور اعتباراً من الاثنين ولمدة شهر قابلة للتجديد"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأكدت أنه "يحظر تجوال وتحرك المواطنين في جميع أنحاء ولاية غرب دارفور اعتباراً من الاثنين ولمدة أسبوعين، من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 7 صباحاً (بالتوقيت المحلي) من صباح اليوم التالي".

وشددت على أنه "يسري هذا القرار في جميع أنحاء الحدود الجغرافية لولاية غرب دارفور، وعلى المواطنين الالتزام به وعدم التحرك خلال فترة حظر التجوال حفاظاً وتعزيزاً للأمن والطمأنينة العامة".

وحثت اللجنة الأمنية "القوات النظامية بكل مكوناتها والجهات الأخرى ذات الصلة، على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ الفوري".

يذكر أن منطقة "فوربرنقا" على الحدود مع دولة تشاد،  شهدت في الأيام الماضية حالات عنف قبلي تتمحور عادة حول الأرض والموارد ومسارات الرعي، أسفرت عن مقتل وإصابة مجموعة من المواطنين.


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