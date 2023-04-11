دولي

انطلاق أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة

انطلاق أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت، اليوم الثلاثاء، أكبر تدريبات عسكرية مشتركة بين الفلبين والويلات المتحدة في بحر جنوب الصين، في ظل تزايد الوجود العسكري الصيني بالمنطقة.

وقالت القوات المسلحة الفلبينية، في بيان لها، إن التدريبات السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة يشارك فيها نحو 18 ألف جندي، وتتضمن لأول مرة تدريبات بالذخيرة الحية، لافتة إلى أنها ستستمر حتى 28 نيسان/ أبريل الجاري.

وتُجرى هذه المناورات السنوية، والتي تعرف باسم "باليكاتان" وتعني بالفلبينية "جنباً إلى جنب"، بعد تدريبات واسعة أجرتها الصين لمدة ثلاثة أيام، وتضمنت محاكاة لتطويق تايوان التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها، وفق ما جاء على موقع (الجزيرة نت).

كما تشمل التدريبات هبوط مروحيات عسكرية على جزيرة لوزون الفلبينية على بعد 300 كيلومتر من تايوان، وتدريبات للقوات البرمائية، وفق البيان.

بدوره، قال الجنرال إريك أوستن من الوحدة الجوية الأولى في مشاة البحرية الأميركية (مارينز)، خلال مراسم بدء المناورات في مانيلا- "بهذه التدريبات ستعزز القوات الفلبينية والأميركية القدرة على القيام بعمليات مشتركة".

من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الفلبيني الكولونيل ميديل أغيلار،أن المناورات ستسمح بتحسين "التكتيكات والتقنيات والآليات بالنسبة للعديد من العمليات العسكرية".

يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تُجرى فيها المناورات السنوية المشتركة في عهد الرئيس فرديناند ماركوس الابن الذي يسعى إلى تحسين العلاقات مع واشنطن بعدما تدهورت في عهد سلفه رودريغو دوتيرتي.

وفي مطلع نيسان/ أبريل الجاري، وضعت الفلبين أربع قواعد عسكرية إضافية في تصرف الولايات المتحدة، بينها قاعدة بحرية غير بعيدة عن تايوان، مما أثار غضب بكين.

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