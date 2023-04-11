أكثر هجومية.. زعيم كوريا الشمالية يدعو لتعزيز قوة الردع العسكري لبلاده





وتتعامل كوريا الشمالية بغضب وتهديد مع هذه المناورات، حيث وصفتها وكالة الأنباء المركزية بأنها تهدف إلى الاستعداد "لحرب شاملة"، وتضطر بيونغ يانغ لبحث اتخاذ رد فعل عملي قوي، بما يتضمن الخيارات العسكرية.



ونفذت كوريا الشمالية عدداً من الأنشطة العسكرية في الأسابيع القليلة الماضية، إذ كشفت عن رؤوس حربية نووية جديدة صغيرة الحجم، كما اختبرت ما وصفتها بأنها "مسيّرة هجومية قادرة على حمل رأس نووي وشن هجوم تحت الماء وأطلقت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات قادراً على ضرب أي منطقة في الولايات المتحدة".





رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الثلاثاء، إن الزعيم كيم جونغ أون دعا إلى تعزيز قوة الردع العسكري لبلاده بطريقة "عملية وهجومية بدرجة أكبر"، لمواجهة ما وصفتها بـ"التحركات العدوانية من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".وذكرت الوكالة أن تصريحات كيم جاءت خلال اجتماع موسع، أمس الاثنين، للجنة العسكرية المركزية، لمناقشة الجهود الجارية لتعزيز قوة الردع العسكري للبلاد "لمواكبة التحركات المتزايدة من جانب الاستعماريين الأميركيين والدمى الخونة في كوريا الجنوبية لإطلاق حرب عدوان"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).وتجري القوات الكورية الجنوبية والأميركية مناورات الربيع السنوية منذ آذار/ مارس الماضي، وتتضمن تدريبات جوية وبحرية بمشاركة ناقلة طائرات أميركية وقاذفات من طراز "بي1- بي" (B1- B)، و"بي- 52″ (B-52)، كما أجرتا أول تدريبات على إنزال برمائي واسع النطاق خلال خمس سنوات.