أونروا تصدر تنويهاً بشأن الدوام في المدارس يومي الأربعاء والخميس

وأصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، اليوم الثلاثاء، بياناً عدلت من خلاله، بشأن إجازة الفترة الثالثة الخاصة بشهر رمضان والعيد.





ووفق البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن "وزارة التربية والتعليم العالي تعلن عن أن إجازة الفترة الثالثة من العام الدراسي 2022-2023 تبدأ صباح يوم غدٍ الأربعاء 12 نيسان/ إبريل 2023، وتستأنف الدراسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر".





وكان الوزارة أعلنت سابقاً أن الإجازة الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر السعيد ستبدأ يوم السبت 15 من نيسان/إبريل.



