شؤون فلسطينية

أونروا تصدر تنويهاً بشأن الدوام في المدارس يومي الأربعاء والخميس

أونروا تصدر تنويهاً بشأن الدوام في المدارس يومي الأربعاء والخميس
مدارس في أونروا
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، تنويهاً بشأن الدوام في المدارس يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.

وقالت دائرة التربية في الوكالة: "غداً الأربعاء والخميس دوام للطلاب والعاملين في المدارس والإجازة تبدأ من مساء يوم الخميس".

وأصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، اليوم الثلاثاء، بياناً عدلت من خلاله، بشأن إجازة الفترة الثالثة الخاصة بشهر رمضان والعيد.

ووفق البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن "وزارة التربية والتعليم العالي تعلن عن أن إجازة الفترة الثالثة من العام الدراسي 2022-2023 تبدأ صباح يوم غدٍ الأربعاء 12 نيسان/ إبريل 2023، وتستأنف الدراسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر".

وكان الوزارة أعلنت سابقاً أن الإجازة الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر السعيد ستبدأ يوم السبت 15 من نيسان/إبريل.

ووفق مركز فلكي عربي، فإن أول أيام عيد الفطر السعيد سيكون يوم الجمعة 21 نيسان/إبريل الجاري.

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