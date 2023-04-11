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السفير السعودي يزور اليمن بهدف تثبيت الهدنة والتوصل لحل شامل

السفير السعودي يزور اليمن بهدف تثبيت الهدنة والتوصل لحل شامل
السفير السعودي خلال لقائه مع الحوثيين في اليمن
رام الله - دنيا الوطن
أضح السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الثلاثاء، أن زيارته إلى صنعاء، والتي يلتقي خلالها قيادات جماعة أنصار الله الحوثيين، هدفها لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن.

وقال السفير السعودي في تغريدات عبر (تويتر): إن ذلك يأتي استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة عام 2011، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).

وأضاف آل جابر: "وقفت المملكة حكومة وشعبا منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011 لتحقيق تطلّعات أبناء اليمن الشقيق بعودة الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي".

ويرأس آل جابر وفداً سعودياً يزور صنعاء حالياً لإجراء محادثات مع قيادة جماعة الحوثيين حول تجديد اتفاق لهدنة موسعة وبدء نقاشات للتوصل إلى سلام في اليمن.

وذكرت وكالة أنباء (سبأ) التي يديرها الحوثيون، أن الوفدين السعودي والعُماني وصلا إلى العاصمة اليمنية صنعاء في ساعة متأخرة من مساء السبت، حيث التقيا رئيس المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين مهدي محمد المشاط في القصر الرئاسي بصنعاء.

ونقلت الوكالة عن المشاط امتنانه لجهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان لتقريب وجهات النظر وتحقيق السلام، كما نقلت عن رئيس الوفد السعودي تثمينه لدور سلطنة عُمان وحرصها على دعم السلام والاستقرار في اليمن.

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