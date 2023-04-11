شؤون فلسطينية

ائتلاف أمان يطالب بإلغاء بعض الأحكام الواردة بالقرار بقانون الخاص بتعديل قانون الرسوم القنصلية

ائتلاف أمان يطالب بإلغاء بعض الأحكام الواردة بالقرار بقانون الخاص بتعديل قانون الرسوم القنصلية
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
طالع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) قرار بقانون رقم (7) لسنة 2023 بشأن تعديل قانون الرسوم القنصلية رقم (1) لسنة 2001، والذي تم نشره في مجلة الوقائع الرسمية العدد 200.

ويقول ائتلاف أمان إنه لاحظ أن بعض الأحكام في القرار بقانون تمثل خرقاً وانتهاكاً لمبادئ المساواة وعدم التمييز، من خلال: أولًا ما ورد في البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة الرابعة بخصوص إعفاء موظفي وزارة الخارجية وأقاربهم من الدرجة الأولى من غالبية الرسوم القنصلية دون مبرر واضح لسبب هذا الإعفاء الذي يخرق مفهوم المساواة الذي نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة التاسعة، والاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

وأضاف: "ثانياً ما ورد في الجدول رقم (2) المحلق بالقانون بخصوص رسوم إصدار والمصادقة على شهادة حسن السير والسلوك (السلامة الأمنية) والتي وكما هو معلوم تستخدم كبديل عن شهادة عدم المحكومية، وترتبط بدور وتدخل الأجهزة الأمنية في الحياة المدنية العامة وحقوق الأفراد، استناداً إلى آرائهم وانتمائهم السياسي، وتمثل بالتالي مساسًا بمفهوم النزاهة بالحكم ومدخلاً للفساد السياسي".

 ويشير ائتلاف أمان وأنه مع تحفظه على آلية إصدار القرارات بقوانين، والتي يفترض أن تكون في حالات طوارئ استنادا لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني؛ فإنه يطالب بإلغاء الأحكام المذكورة بشكل فوري.

أخبار ذات صلة

أونروا تصدر تنويهاً بشأن الدوام في المدارس يومي الأربعاء والخميس

أونروا تصدر تنويهاً بشأن الدوام في المدارس يومي الأربعاء والخميس

حصيلة إصابات حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة إصابات حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

ائتلاف أمان يطالب بإلغاء بعض الأحكام الواردة بالقرار بقانون الخاص بتعديل قانون الرسوم القنصلية

ائتلاف أمان يطالب بإلغاء بعض الأحكام الواردة بالقرار بقانون الخاص بتعديل قانون الرسوم القنصلية

مسؤول أميركي يُعلن موعد زيارة نتنياهو للبيت الأبيض

مسؤول أميركي يُعلن موعد زيارة نتنياهو للبيت الأبيض

حماس: اقتحامات الاحتلال للأقصى عبث بصواعق التفجير

حماس: اقتحامات الاحتلال للأقصى عبث بصواعق التفجير

طالع أسعار المنتجات الزراعية في أسواق غزة

طالع أسعار المنتجات الزراعية في أسواق غزة

العملات: الدولار يرتفع أمام الشيكل

العملات: الدولار يرتفع أمام الشيكل

طقس فلسطين: تفاصيل منخفض جوي يضرب البلاد اليوم

طقس فلسطين: تفاصيل منخفض جوي يضرب البلاد اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: تفاصيل منخفض جوي يضرب البلاد اليوم

طقس فلسطين: تفاصيل منخفض جوي يضرب البلاد اليوم

فيديو.. قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين

فيديو.. قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين

عمرو: الحشد والرباط صمام الأمان لحماية الأقصى من مخططات الاحتلال

عمرو: الحشد والرباط صمام الأمان لحماية الأقصى من مخططات الاحتلال

(عرين الأسود): سنحاسب كل من يخطط لإيذاء أبناء العرين والمقاومة

(عرين الأسود): سنحاسب كل من يخطط لإيذاء أبناء العرين والمقاومة

إقرار برنامج الفعاليات المركزية ليوم الأسير الفلسطيني للعام 2023

إقرار برنامج الفعاليات المركزية ليوم الأسير الفلسطيني للعام 2023

هيئة الأسري بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

هيئة الأسري بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

عودة لأجواء الشتاء.. راصد جوي: منخفض جوي ماطر في اليومين المقبلين

عودة لأجواء الشتاء.. راصد جوي: منخفض جوي ماطر في اليومين المقبلين

حماس: خطاب نتنياهو يؤكد أن الاحتلال يشكل خطراً على المنطقة ومصالحها

حماس: خطاب نتنياهو يؤكد أن الاحتلال يشكل خطراً على المنطقة ومصالحها

منوعات

حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان

حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان

وفاة الفنانة الكويتية الشابة أسماء أبو هاشم

وفاة الفنانة الكويتية الشابة أسماء أبو هاشم

صورة: الكشف عن هوية شيخ العرافين في برنامج بسمة وهبة

صورة: الكشف عن هوية شيخ العرافين في برنامج بسمة وهبة

بالفيديو: إصابة الفنان محمود حافظ بنزيف خلال حلقة رامز نيفر إند

بالفيديو: إصابة الفنان محمود حافظ بنزيف خلال حلقة رامز نيفر إند

شاهد: محمد مختار يثير الجدل بتصريحاته حول طليقته رانيا يوسف

شاهد: محمد مختار يثير الجدل بتصريحاته حول طليقته رانيا يوسف

ولاء الشريف تبهر متابعيها بآخر ظهور لها

ولاء الشريف تبهر متابعيها بآخر ظهور لها

هالة صدقي: سأحصل على جائزة أفضل ممثلة عن دوري بهذا مسلسل

هالة صدقي: سأحصل على جائزة أفضل ممثلة عن دوري بهذا مسلسل

مدحت صالح يقدم وصلة من أغانيه بسهرة طرب رمضانية

مدحت صالح يقدم وصلة من أغانيه بسهرة طرب رمضانية

ريهام سعيد توجه رسالة للمخرج محمد سامي

ريهام سعيد توجه رسالة للمخرج محمد سامي

بعد مشهد زواجها.. جوري بكر توجه رسالة حادة للمتابعين

بعد مشهد زواجها.. جوري بكر توجه رسالة حادة للمتابعين

عربي

السفير السعودي يزور اليمن بهدف لتثبيت الهدنة والتوصل لحل شامل

السفير السعودي يزور اليمن بهدف لتثبيت الهدنة والتوصل لحل شامل

وزير الري المصري يوضح تأثير سد النهضة الإثيوبي على موارد المياه

وزير الري المصري يوضح تأثير سد النهضة الإثيوبي على موارد المياه

ليبرمان: سياسة الحكومة نكتة سيئة ونتنياهو ضعيف بنظر حزب الله

ليبرمان: سياسة الحكومة نكتة سيئة ونتنياهو ضعيف بنظر حزب الله

وفد إيراني يزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة في الرياض

وفد إيراني يزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة في الرياض