ائتلاف أمان يطالب بإلغاء بعض الأحكام الواردة بالقرار بقانون الخاص بتعديل قانون الرسوم القنصلية





ويقول ائتلاف أمان إنه لاحظ أن بعض الأحكام في القرار بقانون تمثل خرقاً وانتهاكاً لمبادئ المساواة وعدم التمييز، من خلال: أولًا ما ورد في البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة الرابعة بخصوص إعفاء موظفي وزارة الخارجية وأقاربهم من الدرجة الأولى من غالبية الرسوم القنصلية دون مبرر واضح لسبب هذا الإعفاء الذي يخرق مفهوم المساواة الذي نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة التاسعة، والاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.



وأضاف: "ثانياً ما ورد في الجدول رقم (2) المحلق بالقانون بخصوص رسوم إصدار والمصادقة على شهادة حسن السير والسلوك (السلامة الأمنية) والتي وكما هو معلوم تستخدم كبديل عن شهادة عدم المحكومية، وترتبط بدور وتدخل الأجهزة الأمنية في الحياة المدنية العامة وحقوق الأفراد، استناداً إلى آرائهم وانتمائهم السياسي، وتمثل بالتالي مساسًا بمفهوم النزاهة بالحكم ومدخلاً للفساد السياسي".





ويشير ائتلاف أمان وأنه مع تحفظه على آلية إصدار القرارات بقوانين، والتي يفترض أن تكون في حالات طوارئ استنادا لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني؛ فإنه يطالب بإلغاء الأحكام المذكورة بشكل فوري.



رام الله - دنيا الوطنطالع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) قرار بقانون رقم (7) لسنة 2023 بشأن تعديل قانون الرسوم القنصلية رقم (1) لسنة 2001، والذي تم نشره في مجلة الوقائع الرسمية العدد 200.