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وزير الري المصري يوضح تأثير سد النهضة الإثيوبي على موارد المياه

وزير الري المصري يوضح تأثير سد النهضة الإثيوبي على موارد المياه
سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
أوضح وزير الري المصري، هاني سويلم، الأحد، تأثير سد النهضة الإثيوبي على موارد المياه المصرية.

وقال الوزير المصري، في تصريحات خلال لقاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والذي عقد تحت عنوان "استراتيجية إدارة المياه في مصر": "إن سد النهضة الإثيوبي يمثل ضغطاً على موارد المياه المصرية".

وأضاف: "نحن نواصل المفاوضات والمناقشات مع إثيوبيا وتقديم العديد من المقترحات لها والحلول لتوفير الطاقة، لا سيما أن حجم الفيضانات تؤثر بشكل مباشر علي كميات المياه الواردة، سواء مرتفعة أو منخفضة وهناك محاولات لإيجاد سبل للتعاون ما تزال قائمة".

وعن تأثيرات هذا الأمر، أوضح سويلم أن مصر تسعى إلى "التوسع في الزراعات قليلة استخدام المياه واختيار نوعيات معينة من الطماطم على سبيل المثال بهدف توفير الغذاء في ظل التحديات العالمية الحالية"، وفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وأشار الوزير إلى أن "التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تواجهها مصر ودول العالم، هو ما دفع مصر لإطلاق المبادرة الدولية للتكيف في قطاع المياه وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضي COP27 والتي تستهدف تنفيذ مشروعات على أرض الواقع بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية".

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